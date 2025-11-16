Un nuovo episodio di esalazioni notturne ha interessato il Commissariato di Faenza, in via San Silvestro, dove una poliziotta è stata colta da malore e ricoverata in ospedale. L’origine del fenomeno resta, al momento, un mistero.

L’episodio si è verificato attorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica: l’agente, trovandosi nei locali del Commissariato, avrebbe accusato forti nausea e malessere a causa di un odore acre e persistente. Subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale, dove si trova tuttora sotto osservazione.

Non si tratta del primo caso: già una settimana fa erano state registrate esalazioni simili, ma senza conseguenze così gravi. Il ripetersi del fenomeno ha fatto scattare nuove verifiche tecniche.

Nel pomeriggio di domenica sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici di Arpae ed Hera per avviare controlli e campionamenti dell’aria. Secondo quanto emerso finora, gli accertamenti sono ancora in corso e ulteriori analisi saranno effettuate nei prossimi giorni per individuare con precisione l’origine delle esalazioni.

La situazione è monitorata anche a livello istituzionale: il prefetto di Ravenna è stato informato dell’accaduto.

Gli operatori attendono ora gli esiti delle analisi per comprendere l’entità del fenomeno e mettere in sicurezza i locali, così da garantire il regolare funzionamento del Commissariato.