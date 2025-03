Lunedì 10 marzo, il Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna Faentina, alle 18.30, nel Complesso di Faventia Sales (via S. Giovanni Bosco 1) propone l’incontro pubblico “Nonni e Nipoti: la nascita di un legame”; relatrice dell’incontro, Benedetta Landi. Il momento esplorerà l’importanza del legame tra nonni e nipoti, un rapporto fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei bambini. Benedetta Landi è educatrice alla scuola dell’infanzia e pedagogista casolana, autrice di due libri che affrontano la tematica delle relazioni intergenerazionali.

Nel corso dell’incontro si parlerà di come poter affrontare le piccole situazioni di conflitto che possono nascere dal rapporto tra genitori e nonni e che possono compromettere l’armonia familiare, delle differenze che caratterizzano questi due ruoli e dei benefici che la relazione tra nonni e nipoti può avere per tutte le generazioni coinvolte.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria all’indirizzo mail informafamiglie@romagnafaentina.it o al numero telefonico 0546.691871. L’iniziativa è organizzata dal Centro delle Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina, con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del progetto “Educare in Comune”.

Il Centro per le Famiglie da sempre dedica momenti alla cura del legame tra nonni e nipoti, già a partire dalla primissima infanzia grazie all’organizzazione di iniziative come i gruppi di confronto o i progetti come “Nonna Nonno portami a Campo Aperto”, un’occasione per vivere esperienze in natura con i propri nipoti durante le vacanze estive scolastiche. Quest’ultimo progetto è in programma per l’estate 2025, grazie alla collaborazione con Auser e Campo Aperto Faenza.