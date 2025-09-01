Il Faenza torna a casa con un punto e un po’ di rammarico da Mesola, ma anche la consapevolezza di una gara giocata con ordine e buon livello.

Nel primo tempo la squadra biancoazzurra controlla il gioco dimostrando buona organizzazione e fisicità rendendosi pericolosa in alcune circostanze, sfruttando bene le palle inattive, specie per la capacità di Gimelli e Borini di effettuare rimesse laterali lunghe e precise come battute da angolo.

Proprio su rimessa lunga di Gimelli, a deviare è Matteo Albonetti sbagliando di poco. Poi capitan Missiroli di testa indirizza verso la rete, ma la palla esce di poco con il portiere avversario, l’ex Calderoni. che nulla avrebbe potuto fare. Quindi Gjordumi per due volte ha l’occasione per poter segnare, ma prima indugia troppo preferendo stoppare il pallone invece di rischiare la battuta al volo, poi manda fuori di poco su assist di Missiroli.

La prima parte della gara è giocata a ritmi alti da entrambe le squadre, con grande dinamismo. Nella ripresa il Mesola cerca di rendersi più pericoloso, ma la sua azione si concretizza in una sola occasione da gol non finalizzata da Davo che, arrivato solo davanti al portiere Zauli, invece di tentare il tiro, prova a scartarlo, portandosi la palla sul fondo.

Le due contendenti anche per il gran caldo, abbassano i ritmi, e la gara si chiude sul pareggio.

Ora per il Faenza la prossima partita sarà la prima allo stadio “Bruno Neri” domenica 7 settembre (ore 15.30) con l’ambizioso Mezzolara.

Mesola – Faenza 0-0

Mesola: Calderoni, Crosara (36’ st Biolcati), Crobescu (1’ st De Angelis), Lucci, Di Bari, Guariento, Spano, Alessio (16’ st Rako), Neffati, Cantelli, Davo. A disposizione: Guidi, Telloli, E. Cavallari, Paganini, Paesanti, Rivas. All. O.Cavallari

Faenza: Zauli, Franceschini (36’ st Marocchi), Gimelli, Borini, Prati, M.Albonetti, L. Albonetti (44’ st Tuzio), Missiroli (14’ st Bertoni), Bonavita (43’ st Zani), Gjordumi, Lanzoni (23’ st Ulivieri). A disposizione: Ruffilli, Servadei, Navarro, Cavolini. All. Cavina

Arbitro: Ghirardi di Ravenna–assistenti: Bombonato di Bologna e Saccone di Forlì

Recupero:2’ – 5’