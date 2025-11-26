“Faenza non è sicura! Lamone e Marzeno sono ancora pericolosi”. Così s’intitola l’appuntamento organizzato per lunedì 1 dicembre, alle 20.30, al Cinema Europa dagli Alluvionati Arrabbiati di Faenza.

“Per chi abita nel Borgo, nel Borgotto, Via Lesi e tante altre vie e quartieri ad alto rischio, gli argini sono più bassi rispetto alla sponda opposta e in caso di piena l’esondazione picchierebbe forte” dichiarano gli organizzatori, che affermano di aver svolto anche simulazioni di possibili piene e possibili conseguenze. Durante la serata al Cinema Europa verrà mostrato un video per queste simulazioni al computer.

Un altro tema trattato sarà quello delle casse d’espansione: “Dopo la consegna, a maggio 2025, di oltre 20 mila firme per sollecitare le casse d’espansione a monte di Faenza, e dopo aver incontrato le autorità competenti, non si sa ancora né dove, né quando saranno realizzate. Se Faenza non è sicura, non lo sono neanche tutti i comuni situati nel bacino del Lamone fino a Ravenna”.

Si farà il punto inoltre sui lavori per il bacino di allagamento di via Cimatti, sulle ordinanze Semplificazioni e Delocalizzazioni (“Risolvono i problemi che le hanno ispirate ?”) e sull’adeguamento del sistema fognario