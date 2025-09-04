Progetto Disc Golf Romagna: è in fase di completamento il nuovo percorso di disc golf presso il Parco Le Ginestre, realizzato grazie all’impegno della ASD Hard Disc Dogs di Forlì, in collaborazione con l’Associazione Torre di Oriolo ed il Comune di Faenza.

Il progetto porta per la prima volta in Romagna questa disciplina in crescita, che unisce sport, natura e socialità. Il DiscGolfPark prevede 9 ceste ufficiali, installate all’interno del parco pubblico e già fruibili, mentre sono in corso le ultime rifiniture di grafiche e cartellonistica.

Festa di pre-inaugurazione

Siamo veramente contenti e soddisfatti a questo punto, vogliamo condividere e festeggiare l’installazione delle ceste, invitiando la cittadinanza a partecipare alla Festa di pre-inaugurazione del DiscGolfPark delle Ginestre, in programma domenica 14 settembre alle ore 9:30.

Programma della giornata:

Ore 9:30 – Ritrovo, iscrizioni e colazione offerta

Ore 10:00 – Introduzione al disc golf, regole base e dimostrazione dei lanci

Ore 10:30 – Gara ricreativa a coppie

Ore 12:00 – Saluti e ringraziamenti