Progetto Disc Golf Romagna: è in fase di completamento il nuovo percorso di disc golf presso il Parco Le Ginestre, realizzato grazie all’impegno della ASD Hard Disc Dogs di Forlì, in collaborazione con l’Associazione Torre di Oriolo ed il Comune di Faenza.
Il progetto porta per la prima volta in Romagna questa disciplina in crescita, che unisce sport, natura e socialità. Il DiscGolfPark prevede 9 ceste ufficiali, installate all’interno del parco pubblico e già fruibili, mentre sono in corso le ultime rifiniture di grafiche e cartellonistica.
La creazione del primo percorso DiscGolfPark a 9 ceste presso il Parco delle Ginestre (Oriolo, Faenza) è un grande passo per promuovere efficamente lo sport nella nostra zona, questo infatti permetterà l’ organizzazione di open day, allenamenti e tornei sul percorso, ma anche di far giocare liberamente chiunque voglia, infatti il percorso è installato nel parco pubblico grazie agli sponsor che hanno reso possibile il progetto: Torino Disc Golf, Lufthansa City Center Viaggi Erbacci, Pappa Pastificio e Cucina, Green-Go Bus, CeraCarta e ad un accordo con il Comune di Faenza.
Festa di pre-inaugurazione
Siamo veramente contenti e soddisfatti a questo punto, vogliamo condividere e festeggiare l’installazione delle ceste, invitiando la cittadinanza a partecipare alla Festa di pre-inaugurazione del DiscGolfPark delle Ginestre, in programma domenica 14 settembre alle ore 9:30.
Programma della giornata:
-
Ore 9:30 – Ritrovo, iscrizioni e colazione offerta
-
Ore 10:00 – Introduzione al disc golf, regole base e dimostrazione dei lanci
-
Ore 10:30 – Gara ricreativa a coppie
-
Ore 12:00 – Saluti e ringraziamenti
La partecipazione è gratuita. È gradita la pre-registrazione tramite ma gradita su UDisc.
Maggiori dettagli su www.discgolfromagna.it