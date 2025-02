In occasione della New Gimn Urban Race, manifestazione sportiva in programma domenica 23 febbraio, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità in via Volta, necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Nel dettaglio, le modifiche alla viabilità saranno le seguenti

Dalle ore 07 alle 12: Divieto di sosta con rimozione forzata in via Volta, sul lato Bologna della carreggiata, in corrispondenza del civico 5 e in tutti i box di sosta compresi tra il civico 5 e l’intersezione con via Leonardo da Vinci. L’ordinanza non si applica ai mezzi al servizio dell’evento.

Dalle ore 9.20 alle 9.35: Divieto di transito per tutti i veicoli con direzione di marcia Ravenna-Firenze nel tratto di via Volta compreso tra il civico 5 e l’intersezione con via Leonardo da Vinci.

Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le indicazioni degli addetti alla viabilità sul posto.