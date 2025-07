A partire dalla prossima settimana, la Stazione Ecologica di Faenza sarà interessata da importanti lavori di manutenzione straordinaria, finanziati dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questi interventi mirano a migliorare significativamente l’efficienza, la sicurezza e, soprattutto, la fruibilità dell’impianto per tutti i cittadini. Le opere comporteranno alcune variazioni temporanee ai servizi offerti.

Fasi dei lavori e modifiche ai conferimenti

Dal 14 luglio al 14 settembre, la Stazione Ecologica di Faenza resterà aperta, ma non sarà possibile conferire alcuni materiali: sfalci e potature, inerti, metallo, pneumatici, ingombranti e vetro. Durante questo periodo, i cittadini potranno comunque conferire questi materiali presso le Stazioni Ecologiche dei Comuni limitrofi. Successivamente, dal 15 settembre all’inizio di gennaio, la Stazione Ecologica di Faenza sarà completamente chiusa al pubblico. Anche in questa fase, sarà possibile usufruire delle Stazioni Ecologiche dei comuni di Solarolo e Castel Bolognese.

Obiettivo dei lavori: una stazione ecologica più moderna e funzionale

Gli interventi, finanziati dal PNRR, rientrano in un più ampio programma di riqualificazione delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo primario di potenziare i servizi offerti e garantire una migliore esperienza agli utenti. I lavori includeranno l’ammodernamento delle strutture, l’installazione di nuove tecnologie e l’ottimizzazione degli spazi, per rendere la Stazione Ecologica di Faenza ancora più efficiente, sicura e facile da utilizzare.

Servizi alternativi e supporto

Hera ricorda che gli utenti possono utilizzare tutte le Stazioni Ecologiche dell’Unione Faentina. Per qualsiasi dubbio sul corretto conferimento dei rifiuti, è sempre disponibile l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store, che offre informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale.

Si ricorda infine che è attivo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio: l’appuntamento è prenotabile sia tramite Il Rifiutologo sia chiamando il servizio clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 8:00 alle 18:00.