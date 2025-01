Per consentire l’esecuzione di lavori di allaccio idrico, mercoledì 8 gennaio, dalle ore 8.30 alle 13.30, sarà in vigore un divieto di transito in via Manara, all’altezza del civico 21. L’accesso alla strada sarà interdetto dall’intersezione con corso Garibaldi, con l’eccezione dei veicoli dei residenti, per i quali sarà istituito un doppio senso di circolazione.

Il personale della ditta incaricata dei lavori avrà il compito di posizionare la segnaletica, la cartellonistica informativa nelle intersezioni limitrofe interessate dalle modifiche, di indicare percorsi alternativi e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali situati lungo i tratti oggetto dei lavori, anche mediante l’istituzione di doppi sensi di circolazione.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica.