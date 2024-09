Martedì 10 settembre verrà recuperata la serata in Borgo legata ai Martedì d’Estate, rimandata a luglio a causa del maltempo. Per lo svolgimento sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 17 alle ore 24 di martedì 10 settembre

In corso Europa (controviale compreso): divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Torretta e il civico 150, eccetto mezzi all’interno dell’evento. In via Forlivese: divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati, nel tratto di strada compreso tra il civico 1 e l’incrocio con via Carchidio, eccetto mezzi all’interno dell’evento. In piazza Fra Saba: divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’intera piazza, eccetto mezzi all’interno dell’evento. In piazza Lanzoni: divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Torretta e il civico 13, eccetto mezzi all’interno dell’evento.

Dalle ore 18 alle ore 24 di martedì 10 settembre

In corso Europa (controviale compreso): divieto di transito per tutti i veicoli, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Torretta e il civico 150, eccetto mezzi all’interno dell’evento, di soccorso ed emergenza. In via Forlivese: divieto di transito per tutti i veicoli, nel tratto di strada compreso tra il civico 1 e l’incrocio con via Carchidio, eccetto mezzi all’interno dell’evento, di soccorso ed emergenza. In piazza Fra Saba: divieto di transito per tutti i veicoli sull’intera piazza, eccetto mezzi all’interno dell’evento, di soccorso ed emergenza. In piazza Lanzoni: divieto di transito di tutti i veicoli, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Torretta e il civico 13, eccetto mezzi all’interno dell’evento, di soccorso ed emergenza.