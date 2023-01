Per operazioni di trasloco sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

a Faenza il giorno 30 gennaio 2023 dalle ore 07.30 alle ore 12.00:

– divieto di transito per tutti i veicoli in via Dogana in corrispondenza del civico 28;

– all’intersezione via Dogana/via Domenico Zauli divieto di accesso in via Dogana per i veicoli con direzione Firenze (diretti verso piazza XI Febbraio) eccetto mezzi di residenti e frontisti del tratto di via Dogana compreso tra l’intersezione indicata e il civico 28, per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione.