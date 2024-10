Si comunica che, per attività di manutenzione al verde, dalle ore 7.30 di mercoledì 30 alle ore 18 di giovedì 31 ottobre, lungo il percorso ciclopedonale che collega il parcheggio di via Granarolo 26 con via Borgo San Rocco è stato disposto il divieto di transito per i pedoni e per i velocipedi.