Domenica 23 novembre è in programma la manifestazione podistica ’10 Km città di Faenza’. Per permettere lo svolgimento, assicurando l’incolumità dei partecipanti sono state adottate alcune modifiche alla viabilità. Nello specifico viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle piazze centrali e in corso Matteotti. Dalle ore 9.20 alle ore 10.45, istituzione del divieto di transito nelle seguenti strade interessate al percorso della competizione (vedasi allegato): piazza della Libertà, piazza del Popolo, piazza della Legna, corso Matteotti, piazza Fratti, via Lapi, via Renaccio, ponte delle Grazie, corso Europa, via Forlivese, via della Malta, via Cesarolo, via Fornarina, via Testi, via Corbara, via Lesi, via Argine Lamone Levante, viale Ceramiche (attraversamento pedonale in prossimità della rotonda XXV Aprile), lungofiume Quadrone, piazza Lanzoni, corso Saffi, corso Mazzini, via Oberdan, via Vittorio Veneto, via Giuliano da Maiano, viale Marconi.