Stanno proseguendo i lavori da parte di Hera per la sostituzione e il potenziamento della rete fognaria nel Borgo Durbecco nella zona di via Cimatti. Da oggi, martedì 15 ottobre, per circa tre settimane, sono previste nuove modifiche alla viabilità nella zona.

In particolare, il cantiere interesserà il primo tratto di via Cimatti a partire dalla rotatoria verso l’abitato di Santa Lucia per 40 metri, pertanto la viabilità sarà così modificata:

Per i primi 40 metri di via Cimatti lato rotatoria (Faenza centro) divieto di transito in entrambi i sensi;

In via Cimatti all’altezza del sottopasso di viale Assirelli (lato Santa Lucia) la circolazione sarà regolata a senso unico alternato con l’impiego di un impianto semaforico.

Permangono inoltre le seguenti modifiche, già attivate con la prima fase di cantiere:

sul ponte Bailey divieto di transito per tutti i veicoli;

in via Ugo Piazza divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi in uso a residenti, frontisti, mezzi di soccorso e pronto intervento ai quali sarà consentito il transito in entrambi i sensi di circolazione con accesso e uscita dalla rotonda che regola l’intersezione tra le vie Torretta/Ugo Piazza/Cimatti/Silvio Pellico, in cui si potrà circolare in modo contrario al senso di marcia fino all’immissione in via Silvio Pellico, concedendo la precedenza ai veicoli in marcia normale;

per i veicoli circolati in via Silvio Pellico una volta giunti alla rotonda con le vie Torretta/Ugo Pizza/Cimatti sarà previsto l’obbligo di svolta a destra in via Torretta.

Durante lo svolgimento dei lavori e comunque prima del termine della prima fase, verranno forniti aggiornamenti relativi alle tempistiche previste ed alle successive modifiche alla viabilità.