Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto mezzi al servizio della manifestazione:

– nel tratto di via Cavour compreso tra l’intersezione con corso Mazzini e il civico 23;

– nel tratto di via Cavour compreso tra l’intersezione con via Tonducci e l’intersezione viale Stradone;

– in tutti i box di sosta ubicati nella prima corsia lato Bologna del parcheggio di via Cavour.

Divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli al servizio della manifestazione:

– nel tratto di via Cavour compreso tra l’intersezione con corso Mazzini e il civico 23;

– nel tratto di via Cavour compreso tra l’intersezione con via Tonducci e l’intersezione viale Stradone.

Istituzione del doppio senso di circolazione per i soli veicoli in uso a residenti o frontisti ed ai mezzi di soccorso ed emergenza in via Baliatico e in piazza Santa Maria Foris Portam.

All’intersezione tra corso Mazzini e le vie Pascoli e Frà Paganelli per i veicoli circolanti in corso Mazzini con direzione di marcia Bologna – Forlì obbligo di svolta a sinistra in via Frà Paganelli, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli diretti nel tratto di corso Mazzini compreso tra via Pascoli e via Cavour.

Sospensione della Zona a Traffico Limitato nel tratto di via Castellani compreso tra l’intersezione con via Scaletta e l’intersezione con le vie Santa Maria dell’Angelo-Severoli-Zanelli.

Per effettive situazioni di necessità e urgenza i veicoli al servizio di residenti o frontisti potranno circolare per raggiungere o allontanarsi dalle proprietà situate all’interno dell’area interdetta alla circolazione secondo le indicazioni del personale al servizio della manifestazione nel rispetto della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone.