Per consentire lavori sulla sede stradale, venerdì 10 gennaio saranno attuate le seguenti modifiche alla viabilità. Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sarà vietato il transito a tutti i veicoli in via Zanelli. Inoltre, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 sarà vietato il transito nel tratto di via XX Settembre compreso tra l’intersezione con via Fanini e l’intersezione con corso Garibaldi e piazza della Libertà. Durante la prima fase dei lavori, nell’area di intersezione tra via Naviglio e via XX Settembre (indicativamente dalle 8.30 alle 12.30), il traffico veicolare circolante in via Naviglio sarà deviato su via Tomba o via Ugolino d’Azzo Ubaldini. Sarà compito della ditta esecutrice collocare la segnaletica e indicare percorsi alternativi per il traffico. La ditta dovrà inoltre garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali situati lungo i tratti interessati dai lavori, anche mediante l’istituzione di doppi sensi di circolazione per i residenti e frontisti.