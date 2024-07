Martedì 30 e mercoledì 31 luglio, piazza del Popolo ospiterà due spettacoli. Per il montaggio delle strutture e lo svolgimento dell’evento in sicurezza sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 8 di lunedì 29 luglio fino alle ore 18 di giovedì 1 agosto:

in piazza Della Legna, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli eccetto per i mezzi legati all’organizzazione della manifestazione. In via Severoli divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe i lati della strada e chiusura del tratto tra via Nazario Sauro e piazza della Legna (eccetto mezzi all’interno della manifestazione) e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i velocipedi all’interno del portabiciclette mentre in corso Matteotti, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e doppio senso di circolazione nel tratto tra via Nazario Sauro e piazza Legna per mezzi di emergenza e residenti. In piazza del Popolo, divieto di transito con chiusura piazza lato corso Matteotti, eccetto mezzi della manifestazione.

In piazza del Popolo, dalle ore 14 alle ore 24 di martedì 30 e dalle ore 19 di mercoledì 31 alle ore 5 di giovedì 1 agosto, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e divieto di transito con chiusura di tutta la piazza, tranne per i mezzi all’interno della manifestazione.