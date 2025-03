Per lavori di trasporto di materiale ingombrante, lunedì 10 marzo, dalle 13.30 alle 17.30, in via Conti, istituzione del divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e in uso a residenti o frontisti della via.

Per attività di trasloco sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: – martedì 11 marzo, dalle ore 8 alle 12, in via Micheline divieto di transito;

– mercoledì 12 marzo, dalle ore 8.30 alle 12, in piazza Penna 7 (tratto da via Castellani a piazza Penna) divieto di transito; Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori: collocare la segnaletica e indicare percorsi alternativi, garantendo l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori, anche mediante istituzione di doppi sensi di circolazione.