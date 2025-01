Per lavori sulla sede stradale, nella giornata di venerdì 10 gennaio, dalle ore 8.30 alle 12.30, verrà istituito il divieto di transito in via Zanelli.

Inoltre, dalle ore 8.30 alle 18 sarà vietato il transito in via XX Settembre, nel tratto tra via Fanino Fanini e corso Garibaldi/piazza della Libertà. Durante la prima fase dei lavori (tra le 8.30 e 12.30 circa) i veicoli che procederanno lungo via Naviglio potranno svoltare in via Tomba o via Ugolino d’Azzo Ubaldini, ma non potranno voltare in via XX Settembre con direzione piazza della Libertà.

Il personale della ditta incaricata dei lavori avrà il compito di collocare la segnaletica e la cartellonistica informativa, nelle intersezioni limitrofe e interessate dalle modifiche alla viabilità, indicare i percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali situati nei tratti oggetto dei lavori e, se necessario, istituire doppi sensi di circolazione per i residenti.