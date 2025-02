Per lavori in un edificio privato, venerdì 21 febbraio, dalle 8,30 alle 11, nel tratto di via XX Settembre tra via San Filippo Neri e corso Baccarini, viene istituito il divieto di transito; sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e quelli dei residenti di quella porzione di via XX Settembre, di vicolo Spada, di via San Nevolone e di via Borsieri, per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione fino a via San Filippo Neri. Nella stessa fascia oraria viene disattivata la ZTL in via San Filippo Neri e nel tratto di corso Mazzini compreso tra via San Filippo Neri e via Cavour/corso Baccarini. Sarà compito del personale della ditta esecutrice dei lavori di garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.