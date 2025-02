Per lavori di manutenzione, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, nella fascia oraria 8:00 – 17:00, via San Martino sarà chiusa al transito. Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e di emergenza. Il traffico in entrata e in uscita da Faenza verrà deviato lungo via Santa Lucia (tratto evidenziato in verde nella planimetria in allegato). Le variazioni alla viabilità saranno segnalate con apposita segnaletica di cantiere. In caso di condizioni meteo sfavorevoli, le tempistiche potrebbero subire variazioni; eventuali aggiornamenti sul cronoprogramma saranno comunicati tempestivamente.