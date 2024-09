Per lavori di attraversamento della sede stradale, martedì 17 settembre, dalle ore 7.30 alle 18, sarà necessaria la chiusura al traffico della via Prosciutta, traversa di via Emilia Ponente.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori e indicare a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione.