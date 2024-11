Per lavori di potenziamento della rete fognaria a Faenza, si comunica che dalle ore 8.30 di mercoledì 20 novembre alle ore 18 di venerdì 6 dicembre, in via Mura Torelli, tra il semaforo di corso Saffi/via Renaccio/Ponte delle Grazie/via Ponte Romano/via Mura Mittarelli e via Baroncini, viene istituito il divieto di transito. Sono esentati dalla limitazione i mezzi di soccorso, i residenti e frontisti per i quali sarà previsto il doppio senso di circolazione e indicato il percorso utile per raggiungere la propria destinazione. Inoltre, da giovedì 21 novembre, dalle 7, divieto di sosta con rimozione forzata tra via Baroncini e via Torricino su entrambi i lati della carreggiata.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori: collocare la segnaletica e la cartellonistica informativa per la viabilità alternativa. Movieri della ditta indicheranno percorsi alternativi e garantiranno l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.