Per consentire i lavori alla rete idrica, dalle ore 8.30 alle 17 di lunedì 17 febbraio, in via Liverani verrà istituito il divieto di transito. L’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori anche mediante istituzione di doppi sensi di circolazione per i veicoli in uso a residenti, frontisti e mezzi di soccorso ed emergenza verrà garantito dal personale della ditta incaricata dei lavori.