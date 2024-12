Per lavori alla rete elettrica da parte della ditta incaricata dal gestore, da mercoledì 4 a martedì 10 dicembre, in via Gazzolo (traversa di via Emilia Ponente), a partire dall’intersezione con via Ossani per metri 200 verso Ravenna, viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli. Compito degli operai della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo il tratto oggetto dei lavori, collocare tutta la segnaletica occorrente, compresa la cartellonistica informativa anche nelle intersezioni limitrofe al tratto interdetto alla circolazione, indicare a residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la destinazione.