Si comunica che, per consentire un intervento di pulizia dei fossi stradali, via della Battaglia sarà chiusa al transito da giovedì 21 dicembre dalle ore 7 alle 15 (o comunque fino a termine lavori) ad eccezione dei mezzi di soccorso, di emergenza e veicoli in uso ai residenti.

In caso di maltempo le date di esecuzione potrebbero essere modificate.