Per lavori edili e attività di trasloco, si rendono indispensabili alcune modifiche alla viabilità. In via Cavina, all’altezza del civico 9, nelle giornate di martedì 9 e venerdì 12 dicembre, dalle ore 7.30 alle ore 12.30, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il conseguente divieto di transito. Similmente, in via Ughi, al civico 1, lunedì 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, sarà in vigore il medesimo provvedimento di divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito. È onere del personale della ditta esecutrice dei lavori non solo di segnalare percorsi alternativi chiari, ma anche di assicurare e garantire costantemente l’accesso ai passi carrabili e a tutti gli accessi pedonali che si trovano lungo i tratti interessati da questi lavori.