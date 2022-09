Per lavori in un edificio dalle 14 alle 18 di giovedì 29 e dalle 9 alle 12 di venerdì 30 settembre (o comunque fino al termine dei lavori) a Faenza sono state disposte alcune modifiche alla viabilità; in via Morini, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada con doppio senso di circolazione per la durata dei lavori.

In via Ca Pirota, divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli su entrambi i lati della strada per la durata dei lavori, con la chiusura strada da Largo del Portello al civico 6 di via Ca Pirota.