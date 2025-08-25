Per consentire l’esecuzione di lavori di segnaletica stradale in piazza Cesare Battisti, dalle ore 7.00 di martedì 26 fino alle ore 18.00 di mercoledì 27 agosto, e comunque fino al termine delle operazioni, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità. Si tratta della prima parte dell’ultima fase del cantiere che porterà alla rigenerazione dell’area della stazione ferroviaria. Eventuali ulteriori variazioni verranno comunicate tempestivamente.

Durante i lavori sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza Cesare Battisti. Sarà inoltre istituito il senso unico di marcia nella carreggiata centrale di viale Baccarini, dalla stazione ferroviaria verso il centro, nel tratto compreso tra piazza Cesare Battisti e l’intersezione con via Laghi/via Oriani. Il divieto di sosta con rimozione interesserà anche l’area dello scalo merci contrassegnata da linea gialla tratteggiata nella mappa allegata.

La circolazione per chi proviene da via Roma sarà consentita, in deroga al senso di marcia ordinario, dal lato ex officina bici, così da poter attraversare piazza Cesare Battisti in direzione viale Baccarini. L’accesso alle controstrade di viale Baccarini, sia lato Bologna sia lato Rimini, sarà vietato, salvo che per i residenti e i frontisti. Ulteriori divieti di sosta con rimozione riguarderanno gli ultimi 20 metri di viale Baccarini in adiacenza a piazza Cesare Battisti lato Forlì, per consentire la sosta temporanea di biciclette e taxi, e gli ultimi 40 metri dello stesso viale lato Bologna, destinati invece a biciclette e mezzi del trasporto pubblico locale o bus sostitutivi RFI.

Per raggiungere la stazione ferroviaria provenendo da viale Tolosano si consiglia di proseguire lungo viale IV Novembre e viale delle Ceramiche, svoltare a sinistra in corso Garibaldi, poi ancora a sinistra su via Caldesi e infine proseguire dritto su via Roma fino a piazza Cesare Battisti. È inoltre disponibile il parcheggio di piazzale ex Scalo Merci, con accesso e uscita da via Scalo Merci e via Laghi.

Le modifiche alla circolazione saranno segnalate in prossimità delle aree interessate attraverso apposita segnaletica temporanea di cantiere. Nei giorni successivi non si escludono ulteriori variazioni, che saranno comunque comunicate in tempo utile. Compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, i residenti e i frontisti riceveranno indicazioni per raggiungere le proprie abitazioni o attività.

In caso di maltempo il calendario degli interventi potrà subire variazioni, che verranno comunicate in anticipo.