In occasione della manifestazione ‘Buskers Faenza 2024-La fucina dei sogni’, in programma sabato 7 e domenica 8 settembre, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 14.30 di sabato giorno 7 alla mezzanotte di domenica 8 settembre, divieto di sosta con rimozione forzata nella porzione di piazza Martiri della Libertà tra via Marescalchi e palazzo Podestà; in corso Saffi tra via Marescalchi e piazza del Popolo; in via Torricelli tra via Marescalchi e piazza del Popolo; via Severoli tra via Nazario Sauro e piazza del Popolo/piazzetta della Legna; in piazzetta della Legna; in piazza del Popolo; in piazza della Libertà; in corso Mazzini tra piazza del Popolo e via Barbavara; in via Pistocchi; in corso Matteotti tra piazza del Popolo e via Nazario Sauro; in via Bertolazzi; in vicolo Pasolini; in piazza Nenni; in via Ughi e in via Zanelli tra via Ughi e corso Mazzini.

Divieto di circolazione (tranne che per i mezzi di soccorso) in piazza Martiri della Libertà tra via Marescalchi e palazzo Podestà; in corso Saffi tra l’intersezione con Via Marescalchi e piazza del Popolo; in via Torricelli tra via Marescalchi e piazza del Popolo; in via Severoli tra via Nazario Sauro e piazza del Popolo/corso Matteotti; in piazzetta della Legna; in piazza del Popolo; in piazza della Libertà; in corso Mazzini tra piazza del Popolo e via Barbavara; in via Pistocchi; in corso Matteotti tra piazza del Popolo e via Nazario Sauro; in via Bertolazzi; in vicolo Pasolini; in piazza Nenni; in via Ughi e in via Zanelli tra via Ughi e corso Mazzini; in via San Filippo Neri.

Doppio senso di circolazione per i residenti e frontisti in via Zanelli; via Ughi; via Fanini; via San Filippo Neri; via Barbavara; via Borsieri.

Obbligo di svolta a destra: via Severoli all’intersezione con via N. Sauro.

Obbligo di svolta a sinistra: in via Zanelli all’intersezione con via Severoli; nel tratto di via Fanini tra corso Mazzini e via XX Settembre, all’intersezione con via XX Settembre; in via San Filippo Neri, all’intersezione con via XX Settembre; in via Barbavara all’intersezione con via Santa Maria dell’Angelo.

I veicoli utilizzati o al servizio di residenti o frontisti che per effettive situazioni di necessità e urgenza necessiteranno dover accedere o allontanarsi dal perimetro della manifestazione e non raggiungibili con la viabilità alternativa, potranno accedere alle proprietà tenendo un comportamento tale da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine della circolazione secondo le indicazioni del personale al servizio della manifestazione.