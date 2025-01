Per lavori di allacciamento idrico, domani 10 gennaio, in via Oriani, nella frazione di Granarolo Faentino, dalle ore 11.30 alle 17, in corrispondenza del civico 1 viene istituito il divieto di transito.

Compito del personale della ditta esecutrice dei lavori è di collocare la segnaletica di cantiere e la cartellonistica informativa nelle intersezioni limitrofe e interessate alle modifiche alla viabilità, indicando i percorsi alternativi così da garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali anche mediante istituzione di doppi sensi di circolazione per i residenti, frontisti e mezzo di soccorso.