Per lavori edili in via Bertucci, domani venerdì 24 gennaio, dalle ore 9 alle 12, nel tratto tra piazza XI Febbraio e via Seminario, viene istituito il divieto di transito.

Il personale della ditta incaricata dei lavori dovrà collocare la segnaletica per indicare i percorsi alternativi e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.