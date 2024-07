Al fine di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale in uno degli incroci più trafficati della città, quello tra via Vittorio Veneto, via degli Insorti e via Giuliano da Maiano, spesso teatro di code e comportamenti non sicuri da parte degli automobilisti nei confronti degli utenti più vulnerabili della strada, la Commissione Traffico ha recentemente disposto, a titolo sperimentale, una modifica alla viabilità per limitare il flusso veicolare al centro dell’intersezione stessa.

Nel dettaglio, da venerdì 19 luglio, i veicoli provenienti da via Vittorio Veneto saranno indirizzati a destra in via degli Insorti, direzione Firenze, verso la rotatoria Donatori di sangue (rotatoria Cappuccini). Una modifica che se da un lato comporterà un leggero aumento del tragitto (percorrendo prima la rotatoria) per chi dovrà poi immettersi in via Giuliano da Maiano o via degli Insorti verso il centro, dall’altro consentirà maggiore sicurezza e scorrevolezza della circolazione.

La modifica alla viabilità non sarà definitiva ma avrà carattere sperimentale e verrà attuata fino al 30 settembre 2024. Durante questo periodo si monitorerà l’andamento del traffico valutando se e come rendere eventualmente organica la misura.

Per consentire la svolta obbligatoria a destra da viale Vittorio Veneto verrà realizzato uno spartitraffico, installato nei prossimi giorni. Nessuna modifica per i mezzi che, in ingresso dalla circonvallazione, vorranno svoltare in viale Vittorio Veneto.

Come detto, la misura avrà carattere temporaneo e servirà a capire come rendere maggiormente sicuro quell’incrocio agevolando allo stesso tempo la circolazione che spesso, in quel punto, costringe gli utenti della strada a lunghe attese prima di poter attraversare l’intersezione.