In occasione del 36° Memorial Sauro Drei, in programma domenica 15 maggio, per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva è stata emessa una ordinanza che dispone la sospensione temporanea della circolazione, divieto di transito per i veicoli e attraversamento da parte dei pedoni, indicativamente tra le 13.45 e le 17. La sospensione è disposta nei diversi punti del percorso sul quale si svolgerà la competizione, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della carovana di gara, compresa tra il mezzo che reca l’indicazione di ‘INIZIO GARA’ e ‘FINE GARA’, per un tempo comunque non superiore a 15 minuti.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione: sarà vietato il transito dei veicoli non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; vietato inoltre immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti. Sarà inoltre fatto obbligo ai conducenti dei veicoli provenienti da strade o zone che intersecano o che si immettono sulle vie interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni dal personale preposto dall’organizzazione. Divieto infine, anche per i pedoni, di attraversare le strade del percorso di gara.