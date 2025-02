Faenza: L’ultimo saluto ai coniugi Ravagli

Con le parole di una figlia della coppia deceduta sabato scorso, 8 febbraio a Faenza, si è aperta la messa funebre di Roberto Ravagli 69 anni e Rita Bisi, 67 anni, entrambi faentini, deceduti in A14 nel pressi del casello autostradale a seguito di un tragico incidente. Nella Chiesa del Paradiso, questa mattina alle 10 vi era una grande folla di amici e conoscenti per rendere l’ultimo omaggio ad una coppia molto conosciuta in città e che tanto aveva fatto per la comunità. Sostegno ai cittadini alluvionati, ma anche importanti progetti di architettura per Ravagli che aveva contribuito all’ampiamento di un ospedale in Eritrea e a diversi lavori per la diocesi di Faenza.