È un autunno da incorniciare quello dell’Istituto Tecnico Oriani, che conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama educativo, dimostrandosi una realtà capace di coniugare alta formazione tecnica, cittadinanza attiva ed esperienze di respiro internazionale. Un percorso di crescita che non è solo didattica, ma vera esperienza di vita e che, forte dei recenti successi, si prepara ora ad aprire le sue porte alla città.

La prova concreta della qualità dell’offerta formativa arriva con il Primo Premio assoluto conquistato nella categoria Istituti Tecnici all’ottava edizione del concorso “Storie di alternanza e competenze”. Il prestigioso riconoscimento, conferito dalle Camere di Commercio di Ferrara e Ravenna, ha visto trionfare la classe 5ªC dell’indirizzo Grafica e Comunicazione.

Guidati dalle docenti Sabrina Siboni e Giulia Bacchetta Francalanci, gli studenti hanno presentato il progetto “DiariOriani”, un’opera che ha convinto all’unanimità la giuria riunitasi a Ferrara lo scorso 19 novembre. Superando la concorrenza di oltre trecento studenti e ventitré progetti rivali, il lavoro faentino si è distinto per maturità di linguaggio e alta qualità tecnica: una narrazione visiva che dimostra come all’Oriani le competenze professionali camminino di pari passo con la creatività.

L’eccellenza scolastica, all’Oriani, si intreccia con esperienze uniche. Il 20 novembre, a sole 24 ore dalla premiazione, una folta delegazione di studenti e docenti ha vissuto una giornata indimenticabile trasferendosi a Bologna per le fasi finali della Coppa Davis. Dagli onori della cronaca scolastica agli spalti del grande tennis mondiale, i ragazzi hanno potuto sostenere gli Azzurri in un contesto internazionale. Un’iniziativa che sottolinea l’attenzione dell’Istituto verso la crescita umana dello studente e l’educazione ai valori dello sport e dello spirito di gruppo.

È proprio sulla scia di questa vivacità progettuale e di questi risultati tangibili che l’Istituto Oriani invita le famiglie a scoprire la propria realtà. Sabato 13 dicembre, la scuola accoglierà genitori e studenti delle scuole medie per il consueto Open Day.

Sarà l’occasione privilegiata per visitare i laboratori dove nascono i progetti vincenti, conoscere i docenti che guidano queste eccellenze e respirare l’aria di innovazione di via Manzoni. L’appuntamento di quest’anno assume un valore ancora più significativo: l’istituto ha iniziato il conto alla rovescia verso il 2026, anno del centenario della sua fondazione. Iscriversi oggi significa entrare in una scuola che, forte di un secolo di storia, dimostra nei fatti di essere più moderna, vitale e competitiva che mai.