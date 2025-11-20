Non un semplice luogo di studio, ma un vero laboratorio di crescita dove la preparazione tecnica d’avanguardia incontra le competenze trasversali necessarie per il futuro. L’Istituto Tecnico “Oriani” di Faenza apre le sue porte a famiglie e studenti con un doppio appuntamento dedicato all’orientamento, pensato per mostrare un’offerta formativa che si distingue per due percorsi unici nell’intero territorio ravennate: l’AFM a curvatura Sportiva e le Biotecnologie Sanitarie.

L’Istituto ha calendarizzato due giornate di Open Day con orari speculari per garantire la massima accessibilità a tutti gli interessati. Il primo appuntamento è fissato per sabato 22 novembre, con la presentazione del Settore Economico alle ore 14:30 seguita da quella del Settore Tecnologico alle ore 15:30. Si replica sabato 13 dicembre, ma a orari invertiti: si partirà alle 14:30 con il Tecnologico per concludere alle 15:30 con l’Economico.

Al centro della proposta educativa c’è un metodo che unisce il rigore scientifico ai valori formativi. Un esempio concreto di questa filosofia è la recente collaborazione con l’atleta olimpico faentino Daigoro Timoncini, un’iniziativa fortemente voluta dalla Prof.ssa Bigini, referente dell’indirizzo sportivo. Il progetto ha coinvolto gli studenti in un vero e proprio percorso di training mentale, andando oltre la classica lezione frontale per sviscerare concetti come la resilienza, la gestione dello stress pre-performance e la pianificazione strategica degli obiettivi. L’intento è formare giovani capaci di applicare la determinazione tipica dell’atleta alle complesse sfide del mercato del lavoro, trasformando l’agonismo sano in una competenza manageriale.

Proprio da questa visione nasce l’indirizzo AFM a curvatura Sportiva, un unicum nel panorama scolastico provinciale. Questo percorso va ben oltre la pratica fisica, insegnando il “dietro le quinte” del settore: gli studenti apprendono diritto ed economia dello sport, gestione di eventi, marketing sportivo e organizzazione aziendale applicata alle società atletiche, rispondendo così alla crescente domanda di figure professionali specializzate nel business sportivo.

L’altra grande eccellenza, anch’essa unica nel territorio di Ravenna, appartiene al Settore Tecnologico ed è l’indirizzo Biotecnologie Sanitarie. Si tratta di un percorso scientifico di alta specializzazione che prepara i futuri tecnici di laboratorio e ricercatori, con un focus specifico sulla biologia, la chimica organica, e le applicazioni sanitarie, offrendo competenze immediatamente spendibili nel settore della salute e della ricerca scientifica.

L’Oriani conferma poi la solidità della sua offerta formativa con il Settore Economico, in cui rimangono centrali il corso Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) per la gestione aziendale classica, il Sistemi Informativi Aziendali (SIA) per chi vuole unire economia e informatica, e il Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM), vocato alle lingue e ai mercati esteri. Nel Settore Tecnologico, oltre alle Biotecnologie, proseguono con successo l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), evoluzione sostenibile della figura del geometra, e l’indirizzo Grafica e Comunicazione, dedicato ai creativi del visual design e della multimedialità.

Partecipare a queste giornate non significa soltanto visitare aule e laboratori, ma entrare in contatto con una realtà scolastica che ha saputo intercettare, prima di altre, le nuove traiettorie del mondo professionale. Che si sogni una carriera nel management sportivo, nella ricerca scientifica o nel marketing globale, l’appuntamento di sabato 22 novembre e del 13 dicembre rappresenta il primo passo concreto per trasformare una passione in una professione solida. Le porte di via Manzoni 6 sono pronte ad aprirsi per accogliere il talento e le ambizioni del domani.