Sono sessanta le famiglie faentine che hanno ricevuto il contributo straordinario messo a disposizione dal Comune come aiuto ai nuclei che hanno subìto, nei propri piani terra, i danni di più di una alluvione. Circa trenta le pratiche attualmente in corso di verifica istruttoria.

Il totale liquidato ad oggi è di 512.000 euro. Il Fondo Alluvione è stato istituito il mese scorso a seguito degli eventi meteorologici di settembre 2024, per garantire una prima misura tangibile di sostegno ai cittadini.

Per l’amministrazione si tratta di un primo importante passo per aiutare le famiglie più colpite da emergenze senza precedenti: una risposta materiale a un bisogno sociale. L’obiettivo è di offrire un sostegno economico immediato che, a differenza di CIS e CAS, consenta di rendicontare tutte le spese sostenute per le necessità del nucleo familiare come utenze domestiche (luce, acqua, gas), spese mediche, assicurative, rate mutui, acquisto di beni di prima necessità, compresi telefoni cellulari, bici, monopattini, auto, elettrodomestici, arredi, abbigliamento, ecc.

Si ricorda dunque, a tutti i potenziali beneficiari, di presentare domanda entro il 13 dicembre 2024.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Comune di Faenza al seguente link: https://www.comune.faenza.ra.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/contributo-straordinario-eventi-meteorologici-settembre-2024.