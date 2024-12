Nel fine settimana, l’assessora Martina Laghi si è recata a Reggio Emilia per ricevere una generosa donazione da parte della cooperativa sociale del settore socio-educativo Accento. Grazie anche al supporto del Centro di Coordinamento della Protezione Civile di Faenza, sono stati ritirati 21 lettini completi di materassi, destinati al servizio di prima infanzia.

I lettini sono stati consegnati alle strutture faentine Fila Filò e alla cooperativa Kaleidos, che li utilizzeranno per rispondere alle necessità dei più piccoli.“Siamo molto grati – dichiara l’assessora Martina Laghi – per la sensibilità e il sostegno dimostrati dalla cooperativa Accento. Questa donazione rappresenta un aiuto concreto per le strutture di prima infanzia, che ogni giorno lavorano per garantire un ambiente accogliente e sicuro ai bambini”.