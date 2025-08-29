Le operazioni hanno permesso di individuare e riparare la causa del problema: il collasso di un vecchio allacciamento fognario che si trovava a sei metri e mezzo di profondità. L’allaccio è stato ripristinato e la conduttura completamente rifatta per garantire la massima sicurezza e stabilità anche in futuro. Grazie all’impegno degli operai e dei tecnici che hanno lavorato senza sosta, è stato possibile risolvere il problema creatosi su uno degli assi viari più importanti della città.