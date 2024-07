Per lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale e di regimazione delle acque meteoriche, via Formellino, tra via Ravegnana e la chiesa di Formellino, dalle ore 7 di lunedì 8 alle 18 di venerdì 12 luglio, rimarrà chiusa al transito ad eccezione dei mezzi dei residenti, di soccorso e di emergenza. Nelle strade limitrofe verranno installati i preavvisi di lavori e le deviazioni.

In caso di maltempo le date di esecuzione potrebbero essere modificate.