Nella giornata di lunedì 10 marzo sono iniziati i lavori prioritari e improrogabili della rete del metano in via degli Insorti.

Il tratto inizialmente interessato è quello tra la rotatoria Donatori di sangue (Cappuccini) e via Campana (individuato nella mappa in allegato con il colore giallo). L’intervento prevede la completa sostituzione delle vecchie condutture per adeguarle agli standard attuali di sicurezza e per garantire un assetto distributivo più adeguato.

Fino al 21 marzo (salvo disposizioni diverse), saranno in vigore importanti variazioni alla viabilità. Questa fase iniziale fa parte di un progetto più ampio, che interesserà l’intera via degli Insorti. Successivamente, infatti, i lavori proseguiranno in direzione della rotatoria Francesco Lama (Fontanone).

L’opera, di notevole complessità e cruciale per la circolazione cittadina, sarà articolata in altre tre fasi distinte (indicate nella mappa con i colori: verde, blu e rosso), ciascuna con specifiche modifiche al traffico.

I dettagli relativi alle variazioni della viabilità per le fasi successive saranno comunicati tempestivamente, con adeguato preavviso.