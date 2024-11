Nell’ambito dei lavori per la realizzazione di nuovi asfalti previsti dal progetto ‘Interventi di messa in sicurezza della viabilità nel forese lato monte’, dalle ore 7 alle 19 di lunedì 25 novembre (o comunque fino a fine lavori) in via Tebano, tra la via Vernelli e la strada provinciale 66 (Girona – Biancanigo), viene istituito il divieto di transito. Sono esclusi dalla misura i veicoli dei residenti, dei frontisti e i conducenti dei mezzi di soccorso.Ai residenti sarà indicato il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

La segnaletica di avviso lavori e di deviazione è stata posizionata dalla giornata di oggi, venerdì 22 novembre.