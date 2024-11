Si avvisa che mercoledì 6 novembre, dalle ore 7 alle 19, piazza San Francesco e l’ultimotratto di via della Croce saranno interessati da lavori per la realizzazione del nuovo manto d’asfalto. Durante l’esecuzione dei lavori, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.Per consentire l’accesso alle scuole, dalle 8.15 circa, in via Marini e da via Sant’Ippolito verso via della Croce sarà interdetto il traffico. Le lavorazioni potrebbero subire modifiche in caso di condizioni meteo avverse. Compatibilmente allo stato dei lavori gli operai della ditta incaricata indicheranno ai residenti e ai conducenti dei mezzi di soccorso il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

Giovedì 7 novembre, poi, sono in programma lavori di asfaltatura delle vie Barilotti, Marco da Faenza e in un tratto di via Dogana; dalle 7 alle 19, nelle strade oggetto dell’intervento, sarà istituito il divieto di transito (sia per i veicoli che per i pedoni e le persone in bicicletta) e il divieto di sosta con rimozione forzata.