Continua l’intervento per la realizzazione del nuovo asfalto in via Renaccio. I lavori si spostano ora nel tratto tra via Lapi e il Ponte Rosso. Per consentire le operazioni dalle ore 7 di lunedì 15 e le ore 18 di giovedì 18 dicembre, verrà istituito il senso unico di marcia con direzione Firenze-Ravenna (dal Ponte Rosso verso via Calamelli). Compatibilmente allo stato dei lavori, verrà consentito ai residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.