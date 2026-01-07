“L’attività del Consiglio Comunale di Faenza nel corso del 2025 è stata caratterizzata da un impegno costante e da una partecipazione significativa da parte dei rappresentanti eletti, che hanno garantito il regolare svolgimento di undici sedute distribuite lungo tutto l’arco dell’anno.

L’accuratezza nel monitoraggio dell’attività consiliare ha beneficiato quest’anno di un importante aggiornamento metodologico nel computo dei lavori, introdotto su disposizione della Presidenza. Per riflettere in maniera più fedele la realtà dell’impegno istituzionale, il calcolo delle presenze è stato infatti basato sulla partecipazione effettiva ad almeno il 75% del tempo delle sedute, percentuale minima che consente, inoltre, secondo il Regolamento, di poter beneficiare del ‘gettone di presenza’, applicando così un criterio di rilevazione più rigoroso rispetto al passato. Questo sistema permette, infatti, di certificare con più precisione chi ha preso parte maggiormente ai lavori, conteggiando come presenti coloro i quali sono rimasti in aula per almeno i due terzi della durata complessiva di ogni singola seduta. Tale scelta assicura che il bilancio dell’attività non sia una semplice registrazione burocratica, ma una fotografia reale del contributo offerto dai consiglieri che hanno garantito una partecipazione sostanziale e continuativa alle discussioni per la quasi totalità del tempo previsto.

Un’analisi dettagliata delle presenze permette di individuare un nucleo di consiglieri particolarmente assidui, i quali non hanno saltato alcuno degli undici appuntamenti in aula. Tra questi componenti, oltre al Sindaco Massimo Isola e della Presidente Maria Luisa Martinez, sempre presenti, i più virtuosi per la loro costanza, figurano, in stretto ordine alfabetico, i consiglieri Nicolò Benedetti, Riccardo Cappelli, Roberta Conti, Andrea Fortini, Marco Neri, Massimiliano Penazzi, Sara Savorani e Virginia Silvagni. Altri membri dell’assemblea hanno mantenuto una media altissima con dieci presenze su undici, mentre un caso specifico riguarda Andrea Monti, il quale ha partecipato a tutte le sedute tenutesi dal momento del suo insediamento, avvenuto il 26 maggio 2025 in sostituzione del dimissionario Stefano Bertozzi.

Sotto il profilo dei tempi di lavoro, l’aula ha dedicato complessivamente oltre trentuno ore al dibattito pubblico. L’impegno temporale è stato particolarmente gravoso durante il periodo primaverile ed estivo; la seduta più lunga dell’anno è stata quella del 29 aprile, durata tre ore e quarantasei minuti, seguita da quella del 25 marzo con tre ore e trentadue minuti e da quella del 29 luglio che ha superato le tre ore e un quarto. Di contro, le sessioni di maggio e giugno sono state le più agili, che si sono concluse in meno di due ore ciascuna.

Parallelamente alle sedute plenarie, il lavoro si è articolato attraverso le cinque Commissioni Consiliari, che hanno svolto un ruolo di approfondimento tecnico con una frequenza variabile: la Commissione 1 è stata la più attiva con undici convocazioni totali, seguita dalle Commissioni 3 e 2, mentre le Commissioni 4 e 5 hanno avuto un calendario più diradato. In totale, l’attività istruttoria ha prodotto l’approvazione di otto atti di indirizzo politico. Tra questi, spiccano cinque mozioni riguardanti il sostegno alla campagna “R1PUD1A”, il miglioramento delle agevolazioni TARI, il supporto psicologico per gli adolescenti, l’aggiornamento degli organismi di quartiere e il restauro della Fontana Monumentale. A questi si aggiungono tre ordini del giorno focalizzati sulla partecipazione al voto referendario, la gestione dei luoghi per i riti funebri e la solidarietà internazionale.

A completare il quadro dell’attività istituzionale è stata la funzione ispettiva, con un totale di 93 interrogazioni presentate nel solo 2025, portando il computo complessivo del mandato a 457 atti.”

“I numeri relativi all’attività istituzionale del Consiglio Comunale -spiega Maria Luisa Martinez, presidente del Consiglio comunale- dimostrano quanto, anche nel 2025, grazie al contributo della maggioranza e delle minoranze consiliari la nostra assemblea sia stata luogo centrale di rappresentanza e di elaborazione politica al servizio della città. Desidero ringraziare tutti i consiglieri per l’impegno profuso, che sono certa continuerà anche negli ultimi mesi del mandato amministrativo”.