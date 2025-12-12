La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha denunciato un 59enne imolese per furto aggravato e continuato, al termine di un’indagine che ha portato anche alla perquisizione della sua abitazione. L’uomo, già con precedenti specifici, è ritenuto responsabile di numerosi furti di biciclette commessi a Faenza, dove si recava appositamente in treno per poi fare rientro a Imola con il mezzo appena rubato.

Il ladro agiva con un modus operandi ben definito: indossava un giubbotto nero con cappuccio, portava con sé uno zaino e all’interno custodiva gli strumenti necessari a forzare i lucchetti, tra cui tronchesi e un cutter da muratore con lame di ricambio. Dopo aver individuato la bicicletta da sottrarre, forzava il dispositivo di sicurezza e si allontanava rapidamente verso la stazione ferroviaria.

Le sue attività si concentravano sia nell’area della stazione sia nelle vie del centro cittadino. Decisive per individuarlo sono state le immagini della videosorveglianza, analizzate dalla Polizia Locale in collaborazione con la Polizia Ferroviaria di Faenza e la Polizia Locale di Imola. Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato sia gli abiti indossati durante i furti sia gli arnesi da scasso utilizzati.

Nel corso della stessa operazione è stata denunciata per ricettazione anche una persona non in regola con il permesso di soggiorno, sorpresa in sella a una bicicletta risultata rubata. Il mezzo è stato restituito alla legittima proprietaria, una studentessa che ne aveva denunciato il furto.