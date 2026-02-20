La Stazione Ecologica di via Righi 6 a Faenza si prepara a riaprire le porte entro il prossimo mese di marzo.

Il risultato finale sarà un impianto riammodernato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questi importanti interventi permetteranno di trasformare il centro di raccolta faentino in un impianto più adeguato alle reali esigenze degli utenti. L’obiettivo centrale dell’operazione è infatti quello di offrire ai cittadini un servizio migliore, garantendo una fruibilità superiore grazie all’integrazione di nuove tecnologie e all’ammodernamento delle strutture esistenti. Al termine dei lavori, Faenza potrà contare su un centro di raccolta dei rifiuti più efficiente e capace di rispondere con precisione alle crescenti esigenze della comunità e di sostenere con forza gli obiettivi di sostenibilità del territorio.

Le soluzioni alternative: il sito di Piazzale della Graziola e il punto di distribuzione di via della Boaria

Si ricorda che in attesa della riapertura ufficiale dei cancelli, resta attivo il sito provvisorio, allestito presso Piazzale della Graziola in accordo con l’Amministrazione comunale, presidiato e aperto nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 15; martedì e giovedì dalle 11 alle 18; sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 12.30, per un totale di 47 ore settimanali di apertura. Qui si possono conferire i seguenti materiali: carta/cartone, plastica/lattine, vetro, organico, rifiuto indifferenziato, metalli, ingombranti, legno, sfalci/potature, pneumatici, abiti usati, inerti da demolizione e toner/cartucce. Non sarà invece possibile portare i rifiuti urbani pericolosi e i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), conferibili presso le stazioni ecologiche dell’Unione Faentina.

Rimane aperto fino a fine marzo anche il punto di distribuzione temporaneo allestito in via della Boaria 46, attivo il mercoledì e il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 per le operazioni di ritiro/consegna bidoncini e sacchi e assistenza agli utenti.

Canali di contatto

Per supportare l’utenza in questa fase finale, Hera ricorda che è sempre disponibile l’app gratuita Il Rifiutologo, che offre informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale e permette di risolvere ogni dubbio sul corretto conferimento. Si conferma inoltre l’operatività del servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio, prenotabile sia tramite l’app sia chiamando il servizio clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 8:00 alle 18:00.