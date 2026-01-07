Con la riapertura dopo le vacanze natalizie la scuola Penny Wirton di Faenza ricerca nuovi volontari e volontarie per l’insegnamento gratuito della lingua italiana alle persone di origine straniera.

Fondata a Roma nel 2008 dallo scrittore Eraldo Affinati e dalla professoressa Anna Luce Lenzi, la scuola Penny Wirton conta oggi 70 sedi in tutta Italia. A Faenza è attiva dal 2017 e coinvolge circa 30 persone volontarie, oltre 100 studenti e studentesse nell’ultimo anno, e circa 40 giovani del Liceo Torricelli-Ballardini che scelgono di svolgere le ore di Formazione Scuola Lavoro (Fsl) cimentandosi in questa esperienza.

La scuola accoglie uomini, donne e giovani di ogni età: c’è chi è appena arrivato in Italia e deve imparare da zero la lingua e chi vive qui da più tempo ma ha bisogno di migliorarla.

“Negli ultimi mesi la presenza di studenti e studentesse è in forte aumento, segno che il lavoro che svolgiamo come Penny Wirton è più che mai necessario e risponde a un bisogno presente su questo territorio – sottolinea la presidente della Penny Wirton Faenza, Gloria Ghetti -. Chiunque fosse interessato a conoscere la nostra realtà può venire a seguire una delle nostre lezioni e provare questa esperienza. Per entrare a far parte della squadra di volontari non è necessaria alcuna esperienza di insegnamento, solo una buona conoscenza della lingua italiana, sensibilità e voglia di mettersi in gioco. Quando possibile cerchiamo di lavorare con un approccio uno a uno con gli studenti, oppure di dividerli in piccoli gruppi dello stesso livello linguistico. Questo ci permette anche di instaurare una buona relazione con loro, che è uno degli obiettivi principali della Penny Wirton”.

La scuola è aperta il mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 in via Carchidio 3 (presso l’Istituto Carchidio Strocchi) e il venerdì dalle 18 alle 19.30 in via Fornarina 12.

Per maggiori informazioni e per proporsi come volontario o volontaria: gloria.ghetti@gmail.com – 3356510105.

Si può sostenere la scuola anche con una donazione diretta fiscalmente detraibile: IBAN IT61E0627023702CC0260284091 o devolvendo il proprio 5×1000 inserendo il codice fiscale: 90036320399.