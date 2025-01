Nella giornata di oggi è scomparso Gian Franco Missiroli, personalità molto nota nell’ambiente faentino per i suoi numerosi impegni nella società civile, nel mondo della politica e in quello del volontariato, soprattutto legato al terzo settore.

Missiroli è stato un apprezzato medico dell’ospedale “degli Infermi” di Faenza, dove ha lavorato con dedizione per molti anni. Dopo essere stato aiuto primario nel reparto di Chirurgia, ha ricoperto il ruolo di primario di Medicina d’Urgenza e di Endoscopia, fino al termine della sua carriera professionale, nel 1991.

Il suo impegno si è esteso anche alla politica, dove ha ricoperto l’incarico di consigliere comunale tra il 1980 e il 1985 nelle fila dell’allora partito della Democrazia Cristiana. Parallelamente, ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato, rivestendo ruoli di grande responsabilità e significato. È stato direttore della Caritas diocesana per un quinquennio e fondatore della cooperativa sociale “L’Alveare”, per la quale ha svolto il ruolo di vicepresidente per molti anni.

Il cordoglio del sindaco di Faenza Massimo Isola

“Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Missiroli, una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per la nostra comunità. La sua dedizione alla medicina, alla politica e al volontariato ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di Faenza. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione e della città”.

Gian Franco Missiroli lascia i due figli, Cesare e Franco. I funerali si terranno lunedì 20 gennaio alle ore 8.45 presso la Parrocchia di Errano.