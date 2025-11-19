La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Ravenna ha incontrato nei giorni scorsi gli studenti dell’Istituto Comprensivo San Rocco di Faenza nell’ambito del Progetto “Rispetto”, iniziativa della Polizia di Stato dedicata alla sensibilizzazione dei più giovani sui temi della violenza di genere, della cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della consapevolezza nelle relazioni.

Durante l’incontro, attraverso contenuti multimediali e testimonianze dirette, gli operatori hanno aiutato i ragazzi a riconoscere e contrastare i comportamenti violenti, stimolando riflessioni e domande da parte degli studenti, che hanno partecipato con attenzione e curiosità.

L’iniziativa conferma l’impegno della Polizia di Stato nel costruire un rapporto di fiducia con le giovani generazioni e nel collaborare con le realtà educative del territorio, contribuendo alla formazione e alla crescita consapevole dei ragazzi.